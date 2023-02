Dlaczego Star Wars Jedi: Ocalały nie trafi na poprzednią generację konsol? Twórcy wyjaśniają

EA

W odróżnieniu od poprzedniczki, Star Wars Jedi: Ocalały nie zadebiutuje na konsolach poprzedniej generacji. Twórcy zdecydowali się na podjęcie takiej decyzji, bo zależało im na zapewnieniu jak najwyższej jakości. W magazynie PLAY reżyser nadchodzącej produkcji, Stig Asmussen, wypowiedział się na ten temat i ujawnił kilka nowych informacji.

Nie chcieliśmy psuć tego, co zrobiliśmy w pierwszej grze, ponieważ zostało to dobrze przyjęte, ale chcieliśmy rozwinąć/ulepszyć to doświadczenie. Nowa generacja pozwoliła nam dokładnie to zrobić i wierzę, że przekłada się to na prawdziwie nową generację doświadczeń we wszechświecie Gwiezdnych Wojen - tłumaczy Asmussen.

W dalszej części wypowiedzi Asmussena możemy przeczytać, że nowa generacja konsol pozwoliła studiu tworzyć większe, pełne szczegółów mapy oraz większą liczbę zróżnicowanych przeciwników, czego nie dałoby się zrobić na PlayStation 4 i Xboksie One.

Czy pominięcie poprzedniej generacji przyniesie oczekiwane rezultaty? O tym przekonamy się 28 kwietnia, kiedy Star Wars Jedi: Ocalały zadebiutuje na rynku.