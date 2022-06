Star Wars: Knights of the Old Republic II otrzyma DLC w 2022 roku

fot. materiały prasowe

Star Wars: Knights of the Old Republic II po raz pierwszy pojawiło się w 2004 roku na konsoli Xbox i zyskało sporą popularność. To z kolei zaowocowało późniejszymi portami na wiele platform, w tym współczesne urządzenia do gier. Niedawno poinformowano, że produkcja ta trafi także na Nintendo Switch, a teraz przekazano kolejną interesującą wiadomość: gra, po 18 latach od premiery, doczeka się DLC z dodatkową zawartością.

Firma Aspyr ujawniła, że gra otrzyma dodatek z wyciętą z oryginału zawartością. W jej skład mają wejść między innymi kolejne misje czy elementy wyposażenia. Niestety jest jeden haczyk: do zapoznania się z DLC konieczne będzie rozpoczęcie całej przygody od nowa. Na szczęście osoby, które pobiorą DLC nie będą musiały obawiać się utraty postępów, bo z poziomu menu będą mogli zablokować elementy wprowadzone w DLC i dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie wcześniejszej rozgrywki.

https://twitter.com/AspyrMedia/status/1536672621017894918

