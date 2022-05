Star Wars: Tales of the Jedi - będzie nowy serial animowany. Mace Windu, Qui-Gon i inni na ekranie

fot. materiały prasowe

Star Wars: Tales of the Jedi to serial animowany będący antologią złożoną z zamkniętych historii, czyli podobnie jak anime Gwiezdne Wojny: Wizje. Serial ma mieć 6 odcinków i będzie opowiadać historia ściśle związane z trylogią prequeli.

Star Wars: Tales of the Jedi - szczegóły

Każdy odcinek będzie opowiadać historię o innej postaci. Na ekranie zobaczymy młodego Qui-Gon Jinna (głosem będzie Liam Neeson), hrabiego Dooku z czasów, gdy był Jedi, Mace'a Windu, Anakina Skywalkera oraz młodość Ahsoki.

Za sterami stoi tradycyjnie Dave Filoni, który zdradził, że scenariusz pisał latająca samolotem pomiędzy pracą nad The Mandalorian. Wyjawił, że trzy odcinki skupią się na Ahsoce. Z tych odcinków pokazano pierwsze grafiki. W rolę matki Ahsoki wcieli się Janina Gavankar.

Star Wars: Tales of the Jedi

Star Wars: Tales of the Jedi - premiera jesienią 2022 roku.

Ogłoszono też serial animowany Star Wars: Young Jedi Adventures. Jest to pierwsza animacja w świecie Gwiezdnych Wojen stworzona dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Historia skupia się na dzieciach uczących się być Jedi i ich przygodach. Poprzez ich historie zostaną poruszone kwestie współczucia, samodyscypliny, pracy w drużynie, cierpliwości i przyjaźni. Fabuła osadzona jest w czasach Wielkiej Republiki więc ponad 100 lat przed Mrocznym widmem.

Star Wars: Young Jedi Adventures - premiera wiosną 2023 roku w Disney+.

Z animacji ogłoszono także kolejny odcinek specjalny przygód związanych z LEGO Star Wars. Lego Star Wars: Summer Vacation pojawi się w Disney+ już 5 sierpnia 2022 roku.

