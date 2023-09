Star Wars: KOTOR 2 - fani składają pozew zbiorowy. Poszło o brakujące DLC w wersji na Switcha

fot. Aspyr

Reklama

Jak informuje serwis The Gamer, fani zdecydowali się złożyć pozew zbiorowy przeciwko firmom Aspyr Media i Saber Interactive. Cała sprawa dotyczy braku obiecanego DLC w Star Wars: Knights of the Old Republic 2 na Nintendo Switch. Przypomnijmy, że produkcja ta miała otrzymać zestaw dodatków i poprawek o nazwie Restored Content. Niestety ostatecznie zrezygnowano z planów ich wypuszczenia bez podawania konkretnego powodu. Ograniczono się jedynie do krótkiego komunikatu, w którym o tym poinformowano i zaoferowano rekompensatę w postaci klucza na jedną z kilku gier.

W pozwie, którego autorem jest niejaki Malachi Mickelonis, możemy przeczytać, że Aspyr i Saber Interactive wprowadzali klientów w błąd i promowali grę właśnie poprzez obietnicę zapewnienia im wspomnianego DLC. Mickelonis sugeruje nawet, że to między innymi dzięki temu KOTOR 2 znajdował się na szczycie rankingu najlepiej sprzedających się produkcji w Nintendo eShop.

Przedstawiciele Aspyr Media i Saber Interactive jak na razie nie zdecydowali się odnieść do całej sprawy.