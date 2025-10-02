Rycerze Starej Republiki mogą wrócić jako film Star Wars? Ten reżyser tak chce
Reżyser Luke Sparke opowiedział o swoim wymarzonym projekcie, który mógłby robić w świecie Gwiezdnych Wojen. Okazuje się, że jego myśli, podobnie jak wielu graczy, zwróciły się w stronę gier z serii Knights of the Old Republic.
Reżyser nadchodzącego filmu Primitive War, Luke Sparke, spogląda w stronę uniwersum Gwiezdnych wojen. Kiedy zapytano go, do jakiej franczyzy chciałby dołączyć, odpowiedział bez wahania: Star Wars, a dokładniej historia Knights of the Old Republic.
Knights of the Old Republic pierwotnie ukazało się jako gra wideo w 2003 roku i rozgrywa się 4000 lat przed panowaniem Imperium Galaktycznego. W grze setki rycerzy Jedi walczą z Sithami. To właśnie tam po raz pierwszy pojawili się Darth Revan i Darth Malak, ikoniczni mroczni lordowie ze starego kanonu.
Fani twórczości Sparke'a będą mogli zobaczyć Primitive War, gdy zadebiutuje na VOD i platformach streamingowych 3 października 2025 roku. W filmie występuje Ryan Kwanten, który jako sierżant sztabowy Baker będzie walczył z dinozaurami w okresie wojny w Wietnamie.
Star wars - ranking najsilniejszych postaci z Mandoverse
Źródło: cbr.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat