Rycerze Starej Republiki mogą wrócić jako film Star Wars? Ten reżyser tak chce

Reżyser Luke Sparke opowiedział o swoim wymarzonym projekcie, który mógłby robić w świecie Gwiezdnych Wojen. Okazuje się, że jego myśli, podobnie jak wielu graczy, zwróciły się w stronę gier z serii Knights of the Old Republic.
Tomasz Hudyga
Tagi:  Rycerze starej republiki 
star wars Luke sparke Primitive war
Knights of the Old Republic fot. materiały prasowe
Reżyser nadchodzącego filmu Primitive War, Luke Sparke, spogląda w stronę uniwersum Gwiezdnych wojen. Kiedy zapytano go, do jakiej franczyzy chciałby dołączyć, odpowiedział bez wahania: Star Wars, a dokładniej historia Knights of the Old Republic.

Cokolwiek. Wezmę cokolwiek na tym etapie, naprawdę. Ale najbardziej chciałbym zrobić Knights of the Old Republic. Historia opiera się na komiksach Legacy, które ukazały się 20 lat temu i były osadzone sto lat po Powrocie Jedi. To zupełnie inny świat. Tak, to właśnie chciałbym zrealizować. 

Knights of the Old Republic pierwotnie ukazało się jako gra wideo w 2003 roku i rozgrywa się 4000 lat przed panowaniem Imperium Galaktycznego. W grze setki rycerzy Jedi walczą z Sithami. To właśnie tam po raz pierwszy pojawili się Darth Revan i Darth Malak, ikoniczni mroczni lordowie ze starego kanonu. 

Fani twórczości Sparke'a będą mogli zobaczyć Primitive War, gdy zadebiutuje na VOD i platformach streamingowych 3 października 2025 roku. W filmie występuje Ryan Kwanten, który jako sierżant sztabowy Baker będzie walczył z dinozaurami w okresie wojny w Wietnamie.

Star wars - ranking najsilniejszych postaci z Mandoverse

15. Moff Gideon

15. Moff Gideon
fot. Disney+
Źródło: cbr.com

Tomasz Hudyga
Co o tym sądzisz?
