Star Wars: Lando - twórca serialu zwolniony. Lucasfilm zapomniał mu o tym powiedzieć

Justin Simien wprowadził do kin krytykowany film Nawiedzony dwór, ale jego kolejnym projektem miał być serial Lando osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. Okazuje się reżyser i scenarzysta dowiedział się o swoim zwolnieniu z tego projektu z mediów. Lucasfilm nie poinformował go, że już nie współpracują i zastępują go Donaldem i Stephenem Gloverami (duet znany z Atlanty).

Lando - reżyser zwolniony

Filmowiec opublikował zrzut ekranu z nagłówkiem informującym o angażu Donalda i Stephena Gloverów z dopiskiem, że tak się dowiedział o tym, że już nad Gwiezdnymi Wojnami nie pracuje. Dodał potem drugie Stories na Instagramie, komplementując obu Gloverów.

- Donald to skarb narodowy. Cieszę się, że on i Stephen mają szansę rozwijać postać w swoim stylu. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co zrobią. Kibicuję każdej osobie czarnoskórej.

Jeszcze kilka tygodni temu scenarzysta w wywiadzie mówił, jak dużo czasu i serca włożył w rozwój serialu Lando. Potem dostał informację, że muszą wstrzymać projekt z uwagi na konflikt w terminarzu. Chodziło o inne zobowiązania Donalda Glovera, który zagra Lando. Od tej informacji, którą dostał w 2020 roku nikt mu nic nie mówił. W wywiadzie dla THR z 27 lipca tłumaczył, że wedle swojej wiedzy nadal jest związany z projektem. To tego dnia ogłoszono Gloverów.

Nie wiadomo, dlaczego Simien nie został poinformowany, że już nie pracuje dla Lucasfilmu. Data premiery Lando nie jest znana.