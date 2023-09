Gwiezdne Wojny - R2-D2 to w rzeczywistości niebezpieczny android i wojownik? Komiks to potwierdza

materiały prasowe

Uroczy R2-D2 jest swego rodzaju maskotką w fandomie Gwiezdnych Wojen, jednak okazuje się, że nie należy go lekceważyć. W komiksie Star Wars: Dark Droids #2 potwierdzono coś, co fani podejrzewali od bardzo dawna: tak naprawdę R2-D2 może być jednym z najniebezpieczniejszych androidów w całej galaktyce. Zobaczcie sami.

W komiksie Star Wars: Dark Droids #2 poznajemy starożytnego potężnego złoczyńcę, który nazywa się Scourge. To właśnie od ujawnił prawdziwe możliwości uwielbianego przez fanów androida. W jaki sposób? Scourge, podszywając się pod C-3PO, na widok R2-D2 pomyślał: Muszę być ostrożny... Ten tutaj jest wojownikiem. Ten moment możecie zresztą zobaczyć poniżej.

Fot. Materiały prasowe

To oznacza, że Scourge uznaje R2-D2 za realne zagrożenie, z którym należy się liczyć. Co więcej, nawet gdy pokonuje androida, postanawia zostawić go w nienaruszonym stanie z myślą, że pewnego dnia będzie mógł go użyć jako broni. Zaskoczeni?

