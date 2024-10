Gwiezdne Wojny - Kapitan Rex walczył na Endorze? Nowa książka oferuje najmocniejszy dowód do tej pory

fot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny to marka, która nieustannie wydaje na świat nowe, ciekawe produkty powiązane z franczyzą. Nie inaczej jest w przypadku serii The Secrets Of..., w której to w książkowej formie dostajemy omówienia poszczególnych grup lub ras zamieszkujących odległą galaktykę. Są to książki napisane tak, jakby pisali je konkretni bohaterzy lub złoczyńcy. Oferują wiele interesujących ciekawostek na temat świata. Do tej pory ukazały się The Secrets of the Jedi ("napisana" przez Luke'a Skywalkera), The Secrets of the Sith (Palpatine), The Secrets of the Bounty Hunters oraz The Secrets of the Wookies. Do kolekcji właśnie dołączyła nowa część, czyli The Secrets of the Clone Troopers.

Ta książka, pisana z perspektywy ulubieńca fanów, Kapitana Rexa, przybliża jego spostrzeżenia i życiorys po wydarzeniach z Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja a przed Star Wars Rebelianci. Książka potwierdziła też jedną z najpopularniejszych teorii fanów. Teoria ta głosi, że Kapitan Rex brał udział w bitwie o Endor. Swoje podstawy teoria ta ma w tym, że w 6. części filmów na moment pojawia się bohater, staruszek, który łudząco przypomina design Rexa z kreskówki Star Wars: Rebelianci. Teraz zostało to najprawdopodobniej potwierdzone, ponieważ na obrazku poniżej Rex wygląda prawie tak samo, co ów bezimienny do tej pory staruszek.

fot. materiały prasowe

The Secrets of the Clone Troopers - pozostałe ciekawostki

Czego jeszcze można się dowiedzieć z książki?