Star Wars: Załoga Rozbitków przywróci element z Ewoki: Bitwa o Endor. Chodzi o gatunek

W ostatnich latach świat Star Warsów nieustannie rozwija niezbadane obszary galaktyki, chociażby w serialach takich jak The Mandalorian i Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Istnieje jednak część historii Gwiezdnych Wojen, która już nie jest uznawana za kanon i nie została jak dotąd z radością przyjęta ponownie. Chodzi tutaj o telewizyjne filmy o Ewokach. Przygoda wśród Ewoków i Ewoki: Bitwa o Endor ukazały się w latach 80., a obecnie można je obejrzeć na Disney+. Niedawno potwierdzono, że jeden z gatunków, które wprowadziły te produkcje, niedługo powróci w najnowszym serialu z uniwersum, Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków.

Star Wars: Załoga Rozbitków – co powróci?

Reżyser jednego z odcinków Star Wars: Załoga Rozbitków, David Lovery potwierdził, że Teek – superszybcy mieszkańcy Endoru, powrócą w serialu. Zostaną wprowadzone jako tradycyjne kukiełki, co kontrastuje z obecną na planie nowatorską technologią, jaką jest Volume. Potwierdził też, że w reżyserowanym przez niego odcinku pojawi się postać, będąca przedstawicielem gatunku Teeków. Ma ona być zagrana właśnie przez kukiełkę. To właśnie połączeniem kukiełek z efektami praktycznymi definiuje on stworzony przez siebie epizod.

Premiera serialu Gwiezdne wojny: Załoga Rozbitków odbędzie się 4 grudnia na Disney+.