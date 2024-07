Star Wars: Skeleton Crew - zdjęcia, data premiery i szczegóły serialu. Jude Law komentuje

fot. PEOPLE.com / Justin Lubin/Lucasfilm

Portal PEOPLE opublikował wypowiedz, szczegóły i datę premiery serialu Star Wars: Skeleton Crew. Zadebiutuje on 3 grudnia 2024 roku w Disney+. Główną rolę gra Jude Law, który wciela się w postać imieniem Jod Na Nawood. To on opiekuje się dzieciakami, którzy razem z nim zagubili się w galaktyce. Grają ich Ravi Cabot-Conyers (Wim), Kyriana Kratter (KB), Robert Timothy Smith (Neel) oraz Ryan Kiera Armstrong (Fern). Jak widzimy na zdjęciach, jeden z bohaterów nie jest człowiekiem. Projekt ma być utrzymany w stylu klasyka kina przygodowego pod tytułem Goonies.

Historia ma skupić się na czwórce dzieci, który podczas drogi do domu na rodzinną planetę dokonują szokującego odkrycia. To zdarzenie sprawia, że gubią się w niebezpiecznej i nieznanej galaktyce.

Star Wars: Skeleton Crew - pierwsze zdjęcia

Star Wars: Skeleton Crew

Star Wars: Skeleton Crew - Jude Law o serialu

Zapytano aktora o to, czego fani powinni się spodziewać. Stwierdził, że czegoś radosnego i to jest pierwsza myśl, jaka przyszła mu do głowy. Według odtwórcy głównej roli mamy zobaczyć, jak ta grupa dzieciaków w stylu klasyka Goonies, ma pojawiać się w miejscach, w których nie powinno ich być i najwyraźniej tak będą wpadać w tarapaty. Law zapowiedział im, że znajdują się oni w ciągłej sytuacji ryzyka, zagrożenia i wyzwań do pokonania.

- Serial to opowieść o współpracy, przezwyciężaniu swoich lęków i być może własnej opinii o sobie lub o własnych słabościach, aby można być odnieść sukces.

Dla Jude'a Lawa zobaczenie dzieci w środowisku Star Wars to coś bardzo wyjątkowego.

- Uniwersum Gwiezdnych Wojen to fajne miejsce, w którym można być. W serialu są świetne odwołania do starych filmów oraz ostatnich odcinków seriali. Jest w tym wiele oryginalnych pomysłów i mam nadzieję, że to zbuduje w widzach uczucie frajdy podczas oglądania.

Star Wars: Skeleton Crew - twórcy o serialu

Jon Watts i Christopher Ford potwierdzają, że postać Jude'a Lawa cały czas jest z dzieciakami i przeżywa z nimi te przygody. Law wkręcił się tak bardzo w prace, że stał się pewnego rodzaju współreżyserem i aktorskim opiekunem dzieciaków, dając im różne rady i podpowiedzi. Ich zdaniem doświadczony aktor stał się dla nich mentorem. Law robił to z własnej inicjatywy, bo jego zdaniem to nada serialowi lepszej jakości.

W serialu poznamy nowy rodzaj droida imieniem SM 33, którego głosem będzie popularny Nick Frost.

- Jest starym, zardzewiałym i marudnym droidem, który niechętnie pomaga dzieciakom podczas tej historii. Do tego jest pierwszym oficerem na pokładzie tajemniczego statku.

fot. x.com/anabelle_dawn/

Jude Law dodaje, że oczekiwał pracy z kosmitami, czy droidami, ale gdy te postacie ożywały na jego oczach, to zmieniało perspektywę. Dla niego byli taką samą częścią obsady, jak żywi aktorzy. A jaki ma być jego Jod? To ktoś, kto szybko myśli i kombinuje, a w razie problemów wykorzystuje urok oraz potrafi zagadać każdego tak, że wyjdzie zwycięsko z tarapatów.

Twórcy podkreślają, że nie trzeba wiedzieć wszystkiego o Gwiezdnych Wojnach, by oglądać serial.

- Możesz zacząć oglądać kompletnie na świeżo i dać się wciągnąć w historię. Jeśli jednak jesteś super fanem Star Wars, znajdziesz tu o wiele więcej dla siebie.