To ONA nosiła kostium Lady Deadpool w filmie. Ryan Reynolds o aktorce na planie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Reklama

Od premiery Deadpool & Wolverine wiemy, że w rolę Lady Deadpool wcieliła się Blake Lively, aktorka i prywatnie żona Ryana Reynoldsa grającego tytułowego bohatera. Sama Lively w poście na Instagramie wyjaśniła, że powodem jej obsadzenia nie jest Reynolds, ale twórca postaci, Rob Liefeld. Otóż, gdy wiele lat temu tworzył jej wizerunek bez maski, całkowicie opierał się na Blake Lively, bo jest on wielkim fanem Plotkary, w której grała jedną z głównych ról. Teraz Ryan Reynolds wyjawił kolejną ciekawostkę.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Blake Lively jako Lady Deadpool

Ryan Reynolds potwierdził, że Blake Lively nie była tylko głosem Lady Deadpool. To ona jest na ekranie w kostiumie Wandy Wilson, czyli jednej z wersji Deadpoola z alternatywnej rzeczywistości równoległej.

Sam aktor przyznaje, że po tylu miesiącach utrzymywania wszystkiego w tajemnicy czuje się dziwnie, że teraz może o tym otwarcie mówić. A potem omówił kwestię Blake Lively w roli Lady Deadpool.

- To takie dziwne. Czuję mdłości, że mówię o tym na głos. Wciąż utrzymuje te sekrety. Gdy padł ten temat obsadzenia jej w tej roli, to była sytuacja z cyklu: "Czemu nie? Idź w to!". Wszyscy tam jesteśmy razem, więc zaszalejmy! To była wielka frajda. Bardzo się jej podobało. Jest jedną z zabawniejszych osób, jakie znam.

Przyznaje też, że początkowo Disney chciał tylko Deadpoola, nikogo więcej. Opowiada, że nie mieli absolutnie żadnego problemu z wysoką kategorią wiekową, ale w kwestii powrotu innych postaci ze świata X-Menów już tak. Ostatecznie Reynolds ich przekonał i uwierzyli w historię, którą chcieli opowiedzieć.

Deadpool & Wolverine - różne wersje Deadpoola