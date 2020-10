Star Wars: Squadrons i inne gry otrzymają zawartość związaną z serialem The Mandalorian

fot. EA

Star Wars: Squadrons to stosunkowo świeża produkcja, bo dzieło deweloperów z Motive Studios zadebiutowało na początku października tego roku. Już wkrótce gra otrzyma nową zawartość, która związana będzie z premierą 2. sezonu The Mandalorian. Gracze otrzymają nowe elementy kosmetyczne, które będzie można odblokować poprzez osiąganie postępów w rozgrywce.

Nowa zawartość trafi do gry 28 października. Wśród wirtualnych przedmiotów do zdobycia znalazł się m.in. specjalny hologram, naklejka, a także ozdoby deski rozdzielczej, w tym jedna, która przedstawia Baby Yodę. Z pewnością będzie to coś, co wielu graczy Squadrons będzie chciało umieścić w kokpitach swoich pojazdów.

Opublikowano też grafikę, która przedstawia te dodatki.

Star Wars: Squadrons - The Mandalorian

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników uniwersum. Cyfrowe dodatki z The Mandalorian pojawią się też w innych produkcjach. Do Star Wars: Galaxy of Heroes trafią Kuill i IG-11, w The Sims FreePlay pojawi się replika Baby Yody, Star Wars Pinball doczeka się nowego stołu, a w The Old Republic otrzymamy nowe bronie i wyposażenie inspirowane serialem.