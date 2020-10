Marvel’s Avengers – kiedy Kate Bishop trafi do gry? Jest drobna wskazówka

Square Enix

Tegoroczna gra od Crystal Dynamics i Square Enix, Marvel's Avengers, zaliczyła całkiem udany start. Wielu recenzentów chwaliło dopracowaną oprawę i wciągającą kampanię fabularną ze zróżnicowanymi bohaterami. Niemal wszyscy byli jednak zgodni co do tego, że tryb sieciowy wypada dużo słabiej i trudno doszukać się w nim elementów, które przyciągnęłyby graczy na dłużej. Doskonale widać to też po coraz słabszych statystykach – z każdym tygodniem aktywnych graczy jest coraz mniej. Twórcy zamierzają to rozwiązać poprzez kolejne aktualizacje z nową zawartością, ale niedawno poinformowano, że jedna z tych większych, która miała dodać do gry Kate Bishop, została opóźniona.

Niektórzy zaczęli obawiać się, że na nową bohaterkę trzeba będzie czekać naprawdę długo. Scot Ames, szef studia Crystal Dynamics, uspokaja jednak, że pojawi się ona w grze „przed końcem tego roku”. Jednocześnie zapewnia on też, że aktualizacja z Bishop będzie rozbudowana i doda więcej, niż samą postać.

Dostaniecie zestaw z Kate, w którym ma ona pełną historię do rozegrania solo oraz w trybie kooperacji. Doświadczycie opowieści, w której Kate zostanie przedstawiona zarówno Avengersom, jak i reszcie świata.

Marvel’s Avengers dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra ma otrzymać również bezpłatną aktualizację do wersji na konsole nowej generacji.