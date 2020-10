LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów – prawdopodobna data premiery wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

WBIE

Pod koniec sierpnia przekazano złą wiadomość dla wszystkich fanów duńskich klocków i uniwersum Star Wars – LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów nie zadebiutuje w pierwotnie planowanym terminie i na premierę trzeba będzie poczekać do 2021 roku. Nie podano jednak żadnej konkretnej, nowej daty. Ta wyciekła teraz do sieci i nie są to dobre wiadomości dla miłośników serii. Wygląda bowiem na to, że na debiut gry na sklepowych półkach możemy czekać nawet do 31 maja 2021 roku.

To właśnie taka data pojawiła się na karcie produktu na stronie amerykańskiej sieci sklepów GameStop. Jest jednak pewien drobny szczegół. 31 maja przyszłego roku to poniedziałek, a więc dzień tygodnia, który rzadko wykorzystywany jest do premier gier. Nie można więc wykluczyć, że mamy tu do czynienia wyłącznie z placeholderem, czyli tymczasową datą wykorzystywaną przed oficjalnymi ogłoszeniami wydawców.