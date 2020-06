Star Wars: Squadrons w akcji! Gameplay prezentuje kosmiczne bitwy

EA

Star Wars: Squadrons oficjalnie ujawniono w połowie czerwca. Wtedy też zaprezentowano efektowny zwiastun CGI i podano pierwsze szczegóły na temat rozgrywki, zdradzając m.in. że gra zaoferuje zarówno sieciowe starcia, jak i kampanię dla jednego gracza. W trakcie EA Play Live 2020 zaprezentowano zaś pierwszy gameplay. Materiał jest niezwykle efektowny, a przy okazji ujawnia też kilka nowych informacji.

W trybach sieciowych gracze będą mieli do wyboru różne pojazdy, które pełnić będą różną rolę na wirtualnych polach bitwy. Statki te będzie można dodatkowo personalizować, wybierając spośród 50 różnych części, które wpłyną na ich prędkość, zadawane obrażenia czy wytrzymałość. Nie zabraknie tu również możliwości wprowadzania kosmetycznych modyfikacji - np. wyboru koloru czy zmiany wyglądu pilotów.

Ciekawie zapowiadają się też dostępne w grze tryby sieciowe - Dogfights to klasyczne starcia pięcioosobowych zespołów, a Fleet Battles to ogromne, wielofazowe bitwy, w których gracze zmierzą się z szeregiem przeciwników i celami do wykonania.

Star Wars: Squadrons zadebiutuje 2 października 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra zaoferuje opcję cross-play, dzięki czemu wspólnie będą mogli bawić się posiadacze różnych platform.