Marvel’s Spider-Man: Miles Morales niczym Uncharted: Zaginione Dziedzictwo

Zamieszanie wokół Marvel Spider-Man: Miles Morales sprawiło, że Sony oraz twórcy na każdym kroku podkreślają, że będzie to samodzielny produkt niewymagający gry Marvel’s Spider-Man do zabawy. Tak jest i tym razem. Insomniac Games zapewnia, że nadchodząca produkcja jest niczym Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, spin-off głównej serii Uncharted. Nowy Człowiek Pająk to samodzielny tytuł, który wielkością i długością rozgrywki ma przypominać właśnie przygodę Chloe Frazer.

Podzielono się także kilkoma informacjami dotyczącymi fabuły. Przede wszystkim zapewniono, że Peter Parker ma się dobrze, ale to Miles jest głównym bohaterem tej opowieści, która rozgrywa się rok po wydarzeniach przedstawionych poprzedniczce, w zimowej scenerii tuż przed Bożym Narodzeniem. W Nowym Jorku trwa konflikt pomiędzy korporacją energetyczną i kryminalistami dysponującymi zaawansowanym sprzętem. Główną areną tej walki jest Harlem, w którym mieszka Miles Morales.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel Spider-Man: Miles Morales jest jednym ze startowych tytułów na PlayStation 5.