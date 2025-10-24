placeholder
Reklama
placeholder

Od Króla Lwa do Gwiezdnych Wojen. Aaron Pierre zapowiada Star Wars: Starfighter

Aaron Pierre zapowiedział swoją rolę w filmie Star Wars: Starfighter. To jego pierwszy komentarz na temat tego projektu.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  star wars: starfighter 
gwiezdne wojny aaron pierre
Star Wars: Starfighter fot. materiały prasowe
Reklama

Aaron Pierre (Mufasa z Króla Lwa, gwiazda serialu Latarnie z DC) zagra w nadchodzącym widowisku Star Wars: Starfighter od Shawna Levy'ego. Aktor w rozmowie z portalem Esquire wyznał, że od lat jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc ta rola wiele dla niego znaczy. Jego zdaniem wszystkie osoby zaangażowane w projekt są tak pełne pasji, że będzie to widać na ekranie, gdy film wejdzie do kin. Z jego słów wynika, że dostaniemy produkcję zrobioną z ogromnym sercem. 

Mogę tylko powiedzieć, że Shawn [Levy] jest cudowny. Ma w sobie tyle pasji. Bardzo mu zależy, podobnie jak wszystkim innym, zaangażowanym w ten projekt. Robimy, co możemy, aby dostarczyć jak najlepszą wersję tego filmu zarówno fanom, jak i osobom, dla których będzie to pierwsze spotkanie z tym uniwersum. Rozumiemy wagę zadania, które nam powierzono, i jesteśmy bardzo podekscytowani.

Aaron Pierre dodał, że jego pierwszym filmem ze świata Gwiezdnych Wojen było Mroczne widmo. Jako chłopiec obejrzał to widowisko z wujkiem. To wspomnienie stało się jednym z najważniejszych w jego życiu. Wciąż wywołuje w nim pozytywne emocje. Dlatego chciałby, by inni również mogli to przeżyć:

I jestem pewien, że zdołamy to osiągnąć, ponieważ wszyscy są tak zaangażowani, pełni pasji i zależy im na tym projekcie. Wierzę, że będzie to widać na ekranie.

Co wiemy o filmie Star Wars: Starfighter? Oprócz Aarona Pierre'a w obsadzie są także Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Shawn Levy reżyseruje film na podstawie scenariusza Jonathana Troppera. Historia osadzona jest pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Szczegóły fabuły na razie są nieznane. Wiemy jedynie, że postać grana przez Ryana Goslinga będzie chciała chronić nastolatka, ściganego z nieznanych przyczyn przez złoczyńców.

Star Wars: Starfighter - premiera planowana jest na 28 maja 2027 roku w kinach.

Źródło: sffgazette.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  star wars: starfighter 
gwiezdne wojny aaron pierre
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy

6,4

2019
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie Sci-Fi

6,7

1999
Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo
Oglądaj TERAZ Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Szepty mroku - 4. sezon
-

Teaser 4. sezonu serialu Szepty mroku. Jest data premiery i opis fabuły

2 12. Kylo (+2344)
-

Fani Star Wars naciskają na Disneya. Samolot z banerem nad studiem i oficjalna petycja

3 47. Bajecznie bogaci Azjaci (2018) – 91%
-

Na jakim etapie prac jest serial Bajecznie bogaci Azjaci? Reżyser o kontynuacji

4 Potwór: Historia Eda Geina
-

Reżyser Kodu zła atakuje Netflixa w obronie własnego ojca. Krytykuje kontrowersyjny serial

5 Spiderman No way home
-
Plotka

To może być wielki spoiler ze Spider-Mana 4. Co się stało z postacią Sadie Sink?

6 Salvation
-
Spoilery

DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV