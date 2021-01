Deadpool kończy 30 lat. Na okładkach tortu nie ma, ale broni i katan jest pod dostatkiem

Rob Liefeld/Marvel

Na początku lutego minie dokładnie 30 lat od momentu, gdy komiksowy Deadpool zadebiutował w zeszycie The New Mutants #98. Współautor postaci, Rob Liefeld, postanowił z tej okazji raz jeszcze połączyć siły z Marvelem; do sieci właśnie trafiła przygotowana przez niego wraz z innymi twórcami galeria alternatywnych okładek do historii, które będą ukazywać się na rynku w najbliższych miesiącach.

Główna celebracja wydarzenia ma rozpocząć się w okolicznościowym zeszycie Deadpool Nerdy 30 #1. Tak zbliżającą się rocznicę komentuje sam Liefeld:

Kiedy pojawiła się szansa stworzenia 30 okładek, aby uczcić 30. rocznicę powstania Deadpoola, w bardzo dosłowny sposób skorzystałem z tej okazji. Razem z szefostwem Marvela przygotowaliśmy szybką listę; myślę, że wybraliśmy wspaniały zestaw największych i najjaśniejszych gwiazd uniwersum, które połączą siły z Pyskatym Najemnikiem. Mam teraz szansę na narysowanie grafik, na których towarzyszą mu bohaterowie, których do tej pory nie rysowałem, jak Miles Morales czy Silver Surfer. Mam nadzieję, że fani będą uradowani tym specjalnym wydarzeniem.

Tak wyglądają zaprezentowane do tej pory okładki: