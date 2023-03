The Mandalorian - trzeci odcinek z rekordowym czasem trwania. Co oznacza pojawienie się Mitozaura?

materiały prasowe

The Mandalorian wrócił wraz z 3. sezonem, a wielu fanów nie było pocieszonych tym, jak krótko trwają prezentowane odcinki. Szczególnie chodziło o pierwszy, którego metraż był dużo krótszy od 40 minut, natomiast drugi trwał 42 minuty. Niedługo jednak widzowie otrzymają epizod o najdłuższym czasie trwania w historii serialu.

Odcinek 3. ma powiem trwać 56 minut i 11 sekund - wyłączając czołówkę i napisy końcowe. Dotychczasowy rekord należał do premiery 2. sezonu, która trwała 51 minut i 47 sekund.

The Mandalorian - dlaczego kolejny odcinek będzie tak długi?

Ostatni odcinek The Mandalorian rozpoczął przygodę Dina Djarina, Grogu i Bo-Katana na Mandalore. Na koniec odcinka Din wskoczył do fontanny w kopalni, by ponownie złożyć przysięgę, po czym został wciągnięty pod wodę i stanął twarzą w twarz z legendarnym Mitozaurem wraz z Bo-Katan. Tak więc otwarcie następnego odcinka powinno być wypełnione akcją, bo możliwe, że dojdzie do konfrontacji z Mitozaurem.

materiały prasowe

The Mandalorian - co oznacza pojawienie się Mitozaura?

Wiemy już, że osławiony mitami Mitozaur jest faktycznie prawdziwy i jeden z nich wciąż żyje pod kopalniami Mandalore. W 5. odcinku serialu Księgi Boby Fetta, Zbrojmistrzyni wyjaśnia Dinowi przepowiednię o Mitozaurze:

Pieśni minionych eonów przepowiadały powstanie Mitozaura, który zwiastuje nową erę Mandalore.

Następnie jednak dodała, że stworzenie to "istnieje tylko w legendach", co oznacza, że nawet ona nie do końca wierzyła we wszystkie opowieści o Mandalorianach. Jak widzimy jednak w nowym odcinku serialu, planeta Mandalore jest pustkowiem, ale nie jest przeklęta, a co więcej, przepowiednia odnosi się do sytuacji na Mandalore. Czy jest blisko jej spełnienia?

Na portalu The Direct słusznie przypomniano wypowiedź Kuilla granego przez Nicka Nolte'a z premierowego sezonu. Gdy Kuill uczył go jeździć na Blurrgu, wyjawił, że Mandalorianie dawno temu "jeździli na wielkim Mitozaurze", więc młodego źrebaka powinien być w stanie ujeżdżać bez problemu. Czy to oznacza, że słowa z pierwszego odcinka znajdą swoje zastosowanie i Din będzie w stanie ujażmić Mitozaura? To jedna z możliwości. Pamiętajmy, że tytułowy bohater jest w posiadaniu Mrocznego miecza, który wyznacza prawowitego władcę Mandalore. Być może zatem jesteśmy blisko odbudowania Mandalore, co będzie kierunkiem dla tego serialu.