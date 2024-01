Star Wars: Underworld - showrunner Doktora Who mógł pracować przy serialu gangsterskim. Nowe informacje

fot. zrzut ekranu z YouTube

Star Wars: Underworld był ambitnym projektem George'a Lucasa, który miał być pierwszym telewizyjnym dziełem ze świata Gwiezdnych Wojen. Produkcja ostatecznie została anulowana ze względu na trudności w finansowaniu odcinków - technologia tamtych czasów była zwyczajnie zbyt droga, żeby stworzenie takiego serialu było dla Lucasfilmu opłacalne. Ostatecznie napisanych zostało 50 odcinków, które nadal znajdują się w archiwach. Gra Star Wars 1313, która miała skupiać się na przygodach łowców nagród, miała się z serialem łączyć. Obie produkcje zostały jednak anulowane.

Okazuje się, że w tworzeniu serialu miał pomagać Russell T. Davies, do którego w 2007 roku zwrócił się sam George Lucas. Davies w latach 2005-2010 i potem od 2023 roku odpowiadał za serię Doktor Who na BBC. Showrunner w następujący sposób wypowiedział się o anulowanej produkcji George'a Lucasa w swojej książce Doctor Who - The Writer's Tale: The Final Chapter napisanej wraz z Benjaminem Cookiem:

Pewnego dnia (ale ode mnie tego nie wiesz) mój agent dostał telefon od ludzi George'a Lucasa. Najwidoczniej Lucas jest w Londynie i chce się spotkać ze mną w sprawie napisania jego nowego serialu Gwiezdnych Wojen! Ale powiedziałem "nie". Cóż, nie mogę pojechać do Londynu, nie mam na to czasu, a Lucas nie pokonał nawet drogi do Cardiff, więc nie może być wcale aż tak zainteresowany. [...] Najwidoczniej bardzo chcą scenarzystę z Wielkiej Brytanii. Kiedy dowiem się kto nim zostanie, nie będę bufonowaty, ale zazdrosny. [...] Myśl o pisaniu przez kolejne lata "WNĘTRZE. STATEK KOSMICZNY" i bawienia się zabawkami innych... Mam na myśli to, że nieważne jak bardzo kocham Doktora Who, to nie jest mój. Nie ja go stworzyłem. No cóż. Lucas i tak może mnie nie lubił. A ja zawsze mogę mówić ludziom, że go spławiłem.

Star Wars: Underworld - o czym miał być serial?

Akcja serialu miała dziać się pomiędzy wydarzeniami z Zemsty Sithów a Nowej nadziei i pokazywać zalążki Rebelii oraz potęgę Imperium. Fabuła miała skupiać się na czymś zupełnie innym i nowym, co przedtem w Gwiezdnych Wojnach było zaledwie tłem. Bohaterami miały być istoty związane z przestępczym światem - kryminaliści, bandyci, łowcy nagród, gangsterzy. Mieliśmy poznać zasady działania organizacji przestępczych na czele z kartelem Huttów czy syndykatem Pyke'ów. W rozmaitych plotkach i nieoficjalnych doniesieniach mówiono, że pojawiliby się młodzi Han Solo i Lando Calrissian.