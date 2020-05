Star Wars Underworld - twórca Battlestar Galactica o pracy nad serialem Lucasa

źródło: materiały prasowe

Star Wars Underworld miał być pierwszym serialem aktorskim i wiele wskazuje na to, że George Lucas w wizjonerski sposób wymyślił coś, co wyprzedzało swoją epokę. Swego czasu zatrudnili wielu scenarzystów i przygotowali teksty do kilkudziesięciu odcinków. Jednym z nich był Ronald D. Moore, znany z hitu Battlestar Galactica. Prace rozpoczęły się w 2005 roku.

To właśnie Moore w rozmowie z Colliderem wspomina prace nad serialem, który sam nazywał nadzwyczajnym przedsięwzięciem.

- Wówczas George mówił: "opisujcie wydarzenia z takim rozmachem jak chcecie, a potem wymyślimy jak to zrobić". Dlatego nie mieliśmy żadnych ograniczeń budżetowych w scenariuszu. Wszyscy byliśmy doświadczonymi scenarzystami telewizyjnymi i filmowymi, więc wiedzieliśmy co jest teoretycznie możliwe przy budżetach produkcyjnych. Jednakże podeszliśmy do tego tak: dobra, potraktujmy go dosłownie i zróbmy to tak epickie i szalone, jak się da, a do tego było pełno akcji, scenografii i wielkich sekwencji. Wszystko było z większym rozmachem, niż cokolwiek można było zobaczyć w telewizji.

Wiele lat później pojawiła się Gra o tron, która wprowadziła do świata telewizji to, co chciał zrobić George Lucas. Zaczęto tworzyć seriale, których budżety są na poziomie wielkich kinowych superprodukcji. W 2005 roku nie dało się tego tak zrealizować też z powodów ograniczeń technologicznych, ponieważ wówczas Lucas mówił, że koszt jednego odcinka to 50 mln dolarów. Dla porównania przy Grze o tron przy najdroższych sezonach wyszło to 15 mln dolarów.

Moore dodał, że fabularnie Star Wars Underworld opowiadał jedną wielką, epicką historię osadzoną w świecie Gwiezdnych Wojen, którą Lucas opracował razem ze scenarzystami.

Lucasfilm ma nadal te scenariusze w swoim posiadaniu. Może kiedyś zdecydują się po nie sięgnąć. Na razie projekt nie jest brany pod uwagę.