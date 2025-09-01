Reklama
To nie koniec rozwoju Stardew Valley! Twórca gry zapowiada aktualizację 1.7

ConcernedApe, twórca Stardew Valley, w krótkim wpisie zapowiedział kolejną aktualizację gry. Nie ma ona jeszcze nawet przybliżonej daty premiery, a jej zawartość pozostaje tajemnicą, jednak sama wzmianka na ten temat wywołała spore poruszenie w sieci.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  stardew valley 
aktualizacja
Stardew Valley fot. ConcernedApe
Stardew Valley to popularna i świetnie oceniana gra o zarządzaniu farmą, która od momentu swojego debiutu w 2016 roku sprzedała się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Mimo że ma już ponad 8 lat, jej twórca nie zamierza kończyć rozwoju produkcji i niedawno zapowiedział kolejną aktualizację. Choć ConcernedApe nie zdradził żadnych szczegółów (poza zapewnieniem, że nie wpłynie to na prace nad jego nową grą – Haunted Chocolatier), jego wpis spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i w ciągu 24 godzin wyświetlono go ponad 2,5 miliona razy.

Ok, ujawniłem to wczoraj na koncercie, więc wyszło szydło z worka, potwierdzę to wszystkim: będzie aktualizacja 1.7 do Stardew Valley. Nie ma daty premiery, nawet przybliżonej. Ale to się dzieje.

Warto również przypomnieć, że Stardew Valley jest jedną z trzech gier dostępnych w ramach nowej oferty PlayStation Plus Essential. Abonenci usługi będą mogli przypisać tę grę do swojego konta już 2 września. 

Źródło: x.com

