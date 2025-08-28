Starfield nie przestaje się rozwijać. W planach kolejne DLC
Główny producent kreatywny, Tim Lamb, poinformował, że fani Starfield mogą spodziewać się wielu nowych aktualizacji, w tym drugiego fabularnego dodatku DLC.
Nie jest tajemnicą, że Bethesda nie zakończyła wsparcia dla swojego kosmicznego RPG z 2023 roku, Starfield. Nowe wideo od twórców zapowiada kolejne rozszerzenie fabularne oraz aktywności, o które gracze prosili od dłuższego czasu.
Pierwszy fabularny dodatek do Starfield, Strzaskana przestrzeń, ukazał się we wrześniu 2024 roku. Wprowadził on nową planetę, a także nowe bronie i ekwipunek. Na razie nie ma żadnych informacji na temat tego, co przyniesie kolejne fabularne rozszerzenie.
Lamb, co nikogo nie powinno dziwić, nie odniósł się do plotek dotyczących przyszłych zmian, w tym potencjalnych wersji gry na PS5 i Switch 2. Niedawno wiarygodny informator twierdził, że Starfield trafi na te konsole w 2026 roku, jednak na ten moment nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.
Źródło: YouTube.com
