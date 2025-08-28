placeholder
Starfield nie przestaje się rozwijać. W planach kolejne DLC

Główny producent kreatywny, Tim Lamb, poinformował, że fani Starfield mogą spodziewać się wielu nowych aktualizacji, w tym drugiego fabularnego dodatku DLC.
Michał Czubak
Tagi:  dodatek do gry 
Starfield
Starfield fot. Bethesda
Nie jest tajemnicą, że Bethesda nie zakończyła wsparcia dla swojego kosmicznego RPG z 2023 roku, Starfield. Nowe wideo od twórców zapowiada kolejne rozszerzenie fabularne oraz aktywności, o które gracze prosili od dłuższego czasu.

Jestem bardzo podekscytowany tym, co zespół przygotował. Mamy mnóstwo świetnych rzeczy w planach, w tym darmowe aktualizacje i funkcje, o które prosili gracze, a także nową fabułę w DLC. Nie mogę jeszcze zdradzić wszystkich szczegółów, ale mogę powiedzieć, że część zespołu skupiła się na rozgrywce w kosmosie, aby podróże stały się bardziej satysfakcjonujące. Dodajemy też nowe systemy do gry i kilka mniejszych niespodzianek – powiedział Lamb.

Pierwszy fabularny dodatek do Starfield, Strzaskana przestrzeń, ukazał się we wrześniu 2024 roku. Wprowadził on nową planetę, a także nowe bronie i ekwipunek. Na razie nie ma żadnych informacji na temat tego, co przyniesie kolejne fabularne rozszerzenie.

Lamb, co nikogo nie powinno dziwić, nie odniósł się do plotek dotyczących przyszłych zmian, w tym potencjalnych wersji gry na PS5 i Switch 2. Niedawno wiarygodny informator twierdził, że Starfield trafi na te konsole w 2026 roku, jednak na ten moment nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Źródło: YouTube.com

Starfield miało zadebiutować w listopadzie 2022 roku, ale terminu nie udało się dotrzymać. Może to i lepiej - twórcy będą mieli więcej czasu na dopracowanie tego niezwykle ambitnego RPGa. Premiera: 2023.
