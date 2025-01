Postać z Defenders mogła się pojawić w nowym serialu o Spider-Manie. Nie zgadniecie w jakiej roli

fot. Disney+/Netflix

O nowym serialu animowanym Disney+ o przygodach Spider-Mana zrobiło się głośno z dwóch powodów - po pierwsze przez kontrowersyjne wypowiedzi głównego aktora głosowego od Petera Parkera, a po drugie z powodu niezwykle ciepłego odbioru pośród krytyków. Pierwsze odcinki skrywały wiele niespodzianek, a okazuje się, że to może być tylko wierzchołek góry lodowej. Fanów Marvela czeka istna gratka. Opublikowano też nowy zwiastun z okazji premiery.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - recenzja spoilerowa, odcinki 1-2

Postać z Defenders mogła się pojawić w nowym serialu o Spider-Manie

Okazuje się, że w Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa mogła się pojawić postać znana fanom szerzej z Netflixowych produkcji superbohaterskich, a mianowicie Jessica Jones. Miałaby przy tym chodzić z Peterem do szkoły i być jego najlepszą przyjaciółką. Wbrew pozorom nie jest to wcale wielka zmiana, bo coś podobnego miało już miejsce w komiksach i zaproponował to scenarzysta Brian Michael Bendis - tam też Jessica Jones była nawet w Parkerze zakochana, ale bez wzajemności. Jeff Trammell, showrunner serialu, opowiedział o tym szerzej w rozmowie z ComicBook.com:

Jeśli chodzi o koleżankę z klasy Petera, to o mały włos nie została nią odmłodzona Jessica Jones, którą mielibyśmy użyć w miejscu Nico.

Zdradził też, że serial stosunkowo szybko odłączył się od MCU w fazie planowania.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy wymyślania historii zrozumieliśmy, że mamy dla siebie mało miejsca. "Chodźmy na bok, to da nam więcej swobody." [...] "Ta postać nie może się dowiedzieć, bo dowiedziała się dopiero w Homecoming. Tu nie możemy zrobić rozwałki, bo ktoś powinien się tym zainteresować." [Odejście od MCU] naprawdę nas uwolniło, a jednocześnie pozwoliło na wybranie tych momentów [z Kinowego Uniwersum Marvela], do których chcielibyśmy się odnieść.

Showrunner animacji prosi fanów o szansę. Dlaczego?

Od pierwszych chwil można zauważyć, że to serial inny od poprzednich z Pajączkiem. Samo jego "origin story" jest zmienione, bo pająk gryzie go w momencie starcia Doktora Strange'a z symbiontem. W serialu ma się też pojawić Daredevil, któremu głosu użyczyCharlie Cox. Nico to postać z Runways, a w tle przewija się również Amadeus Cho. Showrunner w rozmowie z Marvel.com przyznał, że możliwość skorzystania z tych postaci była dla niego wielkim zaskoczeniem, bo nie wiedział, że w świecie animacji nie trzeba przejmować się złożonymi prawami.

Jak to "mogę użyć Daredevila Charliego Coxa w serialu"!? Nie sądziłem, że się zgodzicie!

