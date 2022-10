Stargirl mogła pojawić się u boku Dwayne'a Johnsona w filmie DC

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W filmie Black Adam zobaczymy starcia tytułowego bohatera z Justice Society of America. W skład zespołu wchodzą Hawkman, Doctor Fate, Cyclone i Atom Smasher. Okazuje się, że w zespole miała pojawić się postać, która od jakiegoś czasu ma swój serial na antenie The CW.

Chodzi o Stargirl. Dziennikarz nieźle zorientowany w branży, KC Walsh podaje na Twitterze, że Black Adam miał wprowadzić tę postać jako drugoplanową bohaterkę. Doszło jednak do zmiany ze względu na powstający w międzyczasie solowy serial powiązany z Arrowverse z udziałem Brec Bassinger, który zadebiutował w 2020 roku. W filmie Black Adam mieliśmy zapewne zobaczyć inną aktorkę w tej roli, ale ostatecznie ze względu na solowy projekt z tą bohaterką na The CW, dokonano zmiany. Stargirl została zastąpiona przez Cyclone, w którą wcieliła się Quintessa Swindell. W 2019 roku na Screenrant pojawiły się doniesienia, że być może widziano w tej roli Bassinger na dużym ekranie, ale pomysł został zablokowany i to wymusiło zmianę postaci.

Black Adam - premiera 21 października 2022 roku.