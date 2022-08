Stargirl - bohaterka na nowych zdjęciach promuje 3. sezon serialu The CW

The CW

Rusza kolejny etap promocji 3. sezonu serialu Stargirl. Wcześniej otrzymaliśmy zwiastun, a teraz mamy porcję nowych zdjęć. W nowej odsłonie wcielająca się w główną bohaterkę Brec Bassinger, będzie musiała zawiązać nieoczekiwane sojusze z jej dotychczasowymi przeciwnikami.

W życiu tytułowej bohaterki zajdzie nawet więcej zmian. Do ekranowej opowieści ma bowiem powrócić Sylvester Pemberton aka Starman, jak również kilku członków Injustice Society. Co więcej, antagoniści Larry Crock aka Sportmaster i Paula Brooks aka Tigress zamieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie domu Duganów i Whitmore'ów. Zobaczcie zdjęcia zapowiadające premierowy odcinek nowego sezonu zatytułowany Frenemies - Chapter One: The Murder.

Stargirl - 3. sezon

Premierowy odcinek 3. sezonu Stargirl zadebiutuje w stacji The CW 31 sierpnia. Nie jest wykluczone, że już kilka dni później będziemy mogli go obejrzeć w serwisie HBO Max.