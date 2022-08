Alone in the Dark - nowa odsłona serii potwierdzona! Oto jej zwiastun

fot. THQ Nordic

Niedawno do sieci wyciekły screeny oraz opis nowej odsłony Alone in the Dark. Liczba udostępnionych przez pewien belgijski sklep informacji była tak duża, że oficjalna zapowiedź gry wydawała się jedynie kwestią czasu. I rzeczywiście nie musieliśmy długo czekać, bo podczas THQ Nordic Showcase 2022 ogłoszono, że popularna niegdyś marka survival-horrorów powróci.

Z opisu wynika, że będzie to nowa wersja oryginalnej trylogii, a gracze trafią do znanych miejsc, ale z nową historią. Podczas gry trafimy między innymi do Derceto Manor i wcielimy się w dwójkę bohaterów: będą nimi Edward Carnby i i Emily Hartwood. Rozgrywka ma łączyć w sobie elementy akcji (choć dostęp do amunicji ma być ograniczony) oraz zagadki logiczne.

Alone in the Dark - zwiastun z THQ Nordic Showcase 2022

Alone in the Dark zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Data premiery nie została ujawniona.

