Stargirl i Agenci T.A.R.C.Z.Y. - są zwiastuny nadchodzących odcinków

The CW opublikowało zapowiedź Wildcat, czyli czwartego odcinka pierwszego sezonu serialu Stargirl od DC. Courtney i Pat zaczną szukać nowych członków do grupy superbohaterów zwanej Justice Society of America. Stargirl zdaje sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia. Pierwszą kandydatką jest Yolanda (Yvette Monreal). W tym czasie też Pat (Luke Wilson) ma podejrzenia po dziwnej rozmowy z jednym z mieszkańców miasta. Zobaczymy zapewne, jak Stargirl wywiera na Yolandę wpływ - dotychczas postać widzieliśmy jedynie przy stole obiadowym z Courtney i w salach Blue Valley High School.

Zobaczcie zwiastun epizodu:

W obsadzie są Brec Bassinger, Yvette Monrea, Luke Wilson, Amy Smart, Anjelika Washington, Trae Romano, Jake Austin Walker, Meg DeLacy, Neil Jackson i Christopher James Baker. Za kamerą stoi James Dale Robinson.

Trzeci odcinek serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. nazywa się Alien Commies from the Future. Zobaczymy crossover z serialem Agentka Carter. Zobaczymy powrót Envera Gjokaja, który może pojawić się w kilku odcinkach. Wiemy, że bohaterowie będą podróżować po różnych epokach w historii, nie tylko w latach 30.

Oto zapowiedź: