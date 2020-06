Stargirl - zdjęcia z 5. odcinka. Kolejni superbohaterowie

fot. materiały prasowe

5. odcinek Stargirl nosi tytuł Hourman i Dr. Mid-Nite. Jest to jednoznaczna sugestia, że poznamy kolejnych superbohaterów należących do grupy Justice Society of America. Kto przyjmie to miano? Będą to Beth Chapel (Anjelika Washington) i Rick Tyler (Cameron Gellman).

Historia odcinka rozgrywa się podczas Halloween. Courtney spędza to święto z rodziną w Blue Valley, ale jednocześnie kontynuuje rekrutację nowego pokolenia Justice Society of America. W tym czasie Pat (Luke Wilson) jest coraz bliżej odkrycia prawdy o tym, którzy członkowie ISA są w Blue Valley. Rich zabierze Courtney, Yolandę i Beth na imprezę Cindy Burman.

Laura Jean Shannon, kostiumografka pracująca przy serialu, wyjaśnia, że tworząc stroje kolejnych superbohaterów inspirowała się komiksami ze Złotej Ery. Zależało im na tym, by być wiernymi komiksom, ale jednocześnie, by wygląd trochę zaktualizować.

Zobaczcie zdjęcie kolejnego złoczyńcy zwanego Dragon King. Jego rola w historii nie jest znana.

Geoff Johns, twórca, scenarzysta i showrunner serialu, wyjaśnia w wywiadzie dla Comicbook.com, że przedstawienie na ekranie Justice Society of America to ciekawe wyzwanie. Ma świadomość, że 99% ludzie nie ma pojęcia o tej grupie i nie zna ich z komiksów, tak jak Ligę Sprawiedliwości, ale zarazem jest ten 1%, który czytał i wie. Jego celem jest stworzenie odpowiedniego balansu, by trafić do fanów oraz zainteresować grupą nowych widzów.

Za kamerą odcinka stoi David Straiton, a autorką scenariusza jest Melissa Carter. Premiera 17 czerwca w HBO GO.

