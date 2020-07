Stargirl - zdjęcia z finału 1. sezonu. Ostateczna walka

fot. materiały prasowe

Stargirl zakończy 1. sezon na 12. odcinku zatytułowany Stars & S.T.R.I.P.E Part Two. Opis jest krótki i treściwy: dochodzi do bezpośredniej konfrontacji Stargirl i JSA z Injustice Society of America. Po zdjęciach widać, że nawet Justin będzie ich wspierać.

W obsadzie są Brec Bassinger, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Mark Ashworth, Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Trae Romano, Neil Jackson i Christopher James Baker.

Greg Beeman wyreżyserował odcinek na podstawie scenariusza Geoffa Johnsa, showrunnera i twórcy serialu.

Zobacz także: Spoilery Spoilery