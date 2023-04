Starship - SpaceX podała nową datę i godzinę lotu orbitalnego! Okno startowe potrwa 62 minuty

SpaceX

Starship, rakieta firmy SpaceX, miała odbyć swój pierwszy lot orbitalny już wczoraj. Odliczanie wstrzymano jednak 40 sekund przed planowanym startem - przyczyną takiego obrotu spraw stał się problem z układem kontroli ciśnienia, który pojawił się w trakcie końcowej fazy tankowania mieszanki ciekłego metanu i ciekłego tlenu. SpaceX właśnie podała nową datę i godzinę kolejnej próby startu najpotężniejszej rakiety w historii; ustalono ją na czwartek, 20 kwietnia, na godz. 15:28 czasu polskiego. Tym razem okno startowe potrwa 62 minuty.

Starship - przebieg lotu orbitalnego

Już w 2. minucie i 49. sekundzie po starcie pierwszy człon rakiety o nazwie Booster 7 (Super Heavy) wyłączy swoje 33 silniki Raptor, aby 3 sekundy później oddzielić się od statku Ship 24. Od tej chwili obie części rakiety będą podróżować samodzielnie: Super Heavy zawróci i po 8 minutach i 3 sekundach od startu ma wodować w Zatoce Meksykańskiej w pobliżu siedziby SpaceX. Statek Ship 24 po odłączeniu od Boostera 7 uruchomi z kolei swoje 6 silników, które mają go rozpędzać do 9. minuty i 20. sekundy lotu. Poruszający się po orbicie pojazd po 1 godzinie, 17 minutach i 21 sekundach od startu raz jeszcze wejdzie w ziemską atmosferę; blisko 13 minut później ma wodować na Pacyfiku, ok. 100 km od Hawajów. Orbitalny lot testowy Starshipa potrwa dokładnie godzinę i 30 minut; transmisja SpaceX zacznie się 45 minut przed zaplanowanym startem.

Starship - nowe zdjęcia SpaceX i grafika z przebiegiem lotu orbitalnego

Starship - zdjęcie tuż sprzed zaplanowanego pierwotnie na poniedziałek startu

Najpotężniejsze rakiety w historii

Specjalne wyróżnienie: Sea Dragon (USA) – zaproponowany w 1962 roku i ostatecznie niezrealizowany projekt superciężkiej rakiety nośnej; masa startowa miała wynosić aż 18 tys. ton, a wysokość statku – 150 metrów; Sea Dragon docelowo miał wynieść na niską orbitę ziemską 450 ton ładunku. Rakietę pokazano w serialu „For All Mankind”.