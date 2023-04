Starship - jest zgoda na start króla rakiet! Data i godzina ustalone, SpaceX zapowiada widowisko

SpaceX

Starship w końcu otrzymał zgodę na start od Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) - amerykańska agencja po przeszło 500 dniach rozpatrywania wniosku dała zielone światło na orbitalny lot testowy największej i najpotężniejszej rakiety w historii wczoraj o godz. 23:50 czasu polskiego. Już 7 minut później firma SpaceX ogłosiła na Twitterze, że trwające 150 minut okno startowe otworzy się w najbliższy poniedziałek, 17 kwietnia, o godz. 14:00 polskiego czasu. W zależności od panujących w okolicy położonej w Teksasie Starbase warunków pogodowych data startu może ulec przesunięciu; FAA wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na tym obszarze aż do 23 kwietnia.

W oświadczeniu agencji czytamy:

Po kompleksowym procesie oceny licencji FAA ustaliła, że ​​SpaceX spełniła wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, polityki, ładowności, integralności przestrzeni powietrznej i odpowiedzialności finansowej.

Starship - plan orbitalnego lotu testowego

2 minuty i 49 sekund po wzbiciu się w powietrze człon rakiety o nazwie Booster 7 wyłączy główny silnik, aby 3 sekundy później oddzielić się od statku Starship. Od tego momentu obie części będą poruszać się samodzielnie: Booster 7 zawróci i po 8 minutach i 3 sekundach od startu ma wodować w Zatoce Meksykańskiej w pobliżu siedziby SpaceX. Statek Starship po odłączeniu od Boostera 7 uruchomi z kolei silniki próżniowe, które mają go rozpędzać do 9. minuty i 20. sekundy lotu. Poruszający się po orbicie pojazd po 1 godzinie, 17 minutach i 21 sekundach od startu ponownie wejdzie w ziemską atmosferę; blisko 13 minut później ma wodować na Pacyfiku, ok. 100 km od Hawajów. Orbitalny lot testowy Starshipa potrwa dokładnie godzinę i 30 minut; transmisja SpaceX zacznie się 45 minut przed zaplanowanym startem.

Starship - przebieg lotu testowego

