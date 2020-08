Nowe State of Play już wkrótce. Tym razem bez informacji o nowych grach na PS5

Sony

Nieoczekiwanie zapowiedziano, że już wkrótce czeka nas kolejna prezentacja z cyklu State of Play. I chociaż mogłoby się wydawać, że Sony wykorzysta tę okazję do ujawnienia kolejnych informacji na temat PlayStation 5 i nowych gier zmierzających na tę platformę, to już teraz zapowiedziano, że takich informacji tym razem zabraknie. Zamiast tego pokaz skupi się wokół tytułów zmierzających na PS 4 i PS VR, a także produkcji niezależnych, które pokazano przy okazji przedstawienia PS5 pod koniec czerwca.

Nowe State of Play odbędzie się 6 sierpnia o godzinie 22:00 czasu polskiego. Prezentację będzie można śledzić na oficjalnych kanałach marki PlayStation w serwisach Twitch oraz Youtube.

https://twitter.com/PlayStation/status/1290271360862662656