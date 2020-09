Statki lżejsze od powietrza i Japonia: premiera Imperium chmur Jacka Dukaja

Wydawnictwo Literackie

Jacek Dukaj to jeden z najbardziej docenianych i nagradzanych polskich pisarzy fantastyki. W ostatnich latach pisze znacznie mniej, ale każdy jego tekst odbija się głośnym echem wśród czytelników.

Dzisiaj, za sprawą Wydawnictwa Literackiego, ukazała się jego książka zatytułowana Imperium chmur. W warstwie fabularnej jest to opowieść o Japonii z czasów Restauracji Meiji, wzbogaconej o fantastyczne elementy. Kraj Kwitnącej Wiśni zaczyna budować, z pomocą Polaków, flotę statków lżejszych od powietrza i za ich sprawą tworzyć imperium.

To tylko jedna warstwa Imperium chmur. To także, a może przede wszystkim, opowieść o relacji języka i pisma do rzeczywistości, a także różnicach pomiędzy światami Wschodu i Zachodu.

Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsuhito trafia Stanisław Wokulski, emisariusz Kraju, Którego Nie Ma, aby zawrzeć sojusz oparty na odkryciu doktora Geista: technologii metalu lżejszego od powietrza.

W górskich stoczniach Hokkaidō zbudowanych przez Juliana Ochockiego, pod osłoną chmur, powstaje ażurowa flota Cesarskiej Marynarki Nieba. A każde słowo i czyn Ochockiego zapisuje Kiyoko, córka samuraja zbuntowanego przeciwko porządkom rozumu i demokracji.

I to poprzez Kiyoko przeżywamy rewolucje przemysłowe zrodzone z kaligrafii, wojny napisanej na nowo Japonii i historię jej niemożliwej przemiany. Przeżywamy przemijanie języków, obyczajów i cywilizacji.

To pierwsze samodzielne wydanie Imperium chmur. Wcześniej utwór ten ukazał się w zbiorze Inne światy inspirowanym obrazami Jakuba Różalskiego.

