Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na sierpień 2020 r.

W sierpniu działo się nieco spokojniej na rynku wydawniczym: najwyraźniej wydawcy szykowali siły (i premiery) na okres powakacyjny. Niemniej nawet w tym mniej obfitym w nowości okresie ukazało się trochę interesujących książek.

Z sierpniowych nowości książkowych wybraliśmy kilkanaście interesujących premier, głównie z literatury popularnej (fantastyki, thrillera, etc).

Oto subiektywny przegląd premier książkowych z sierpnia 2020 r.:

Marc O’Connell - Być maszyną

non-fiction / nauka / technologia

Wyobraź sobie, że myślisz o potrawie, a Twój robot kuchenny odbiera fale mózgu i ją przygotowuje. Następnie nastrajasz swój smak na maksimum. Poranny posiłek staje się przeżyciem niemal mistycznym… Wyobraź sobie, że Twoje ciało nie istnieje. Nie musi, bo Twoja świadomość została przekopiowana do komputera. Możesz teraz być, kim tylko chcesz. Wyobraź sobie, że możesz ulepszyć swoje potomstwo, wybierając mu same najlepsze geny.

Któż z nas nie marzył o przezwyciężeniu ograniczeń ludzkiego ciała? Nauka i technologia obiecują poszerzenie naszych zdolności, zwiększenie inteligencji i długości życia, w nadziei, że uda nam się przeobrazić w coś lepszego od nas samych. Marzenie to zapoczątkowało transhumanizm. Ruch, który cieszy się wsparciem miliarderów z Doliny Krzemowej i niektórych spośród największych firm świata.

W „Być maszyną” reporter Mark O’Connell zgłębia niesamowity świat ludzi, którzy wierzą, że można myśleć o ciele jako o sprzęcie. Odwiedza wiodący ośrodek krioniczny, by przekonać się, w jaki sposób niektórzy postanowili zapobiec śmierci. Odkrywa niezależny kolektyw biohakerów, którzy wszczepiają sobie pod skórę rozmaite gadżety w celu wzmocnienia swoich zmysłów. Spotyka zespół niezłomnych naukowców trudzących się nad uchronieniem ludzkości przed sztuczną superinteligencją.

Dokąd prowadzi nas obsesja na punkcie technologii? Jaki będzie wpływ rozwoju SI na przyszłość naszych miejsc pracy, życia rodzinnego i na nasze człowieczeństwo? Czy technologie, które tworzymy, przyczynią się do naszej zguby? W swojej książce O’Connell stworzył głęboki, poruszający, i często śmieszny do łez, przekrojowy portret wpływowego ruchu transhumanistów. Zgłębiając, co to znaczy być maszyną, autor oferuje zaskakującą medytację nad tym, co to znaczy być człowiekiem.

Źródło: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Sam Sykes - Siedem czarnych mieczy

fantasy / Krew imperiów / początek cyklu

Okradziono ją z magii.

Pozostawiono na śmierć.

Zdradzonej przez tych, którym ufała najmocniej, i odartej z magii Sal Kakofonii nie pozostało nic prócz imienia, sławy i legendarnej broni. Ma jednak wolę silniejszą od czarów i świetnie wie, dokąd pójść.

Blizna to kraina rozdarta przez potężne imperia, do której zbuntowani magowie się udają, żeby zniknąć, zhańbieni żołnierze umrzeć, Sal zaś idzie tam z mieczem, bronią i listą siedmiu nazwisk. Zemsta sama w sobie jest nagrodą.

Jeśli zafascynowała cię magia i cynizm powieści Zemsta najlepiej smakuje na zimno Abercrombiego, kochasz brutalne westerny Sergia Leone i Clinta Eastwooda w stylu Dobry, zły i brzydki, to w nowym cyklu Sama Sykesa znajdziesz spektakularne połączenie tych uzależniających składników. Nie oderwiesz się od lektury i pokochasz Sal Kakofonię, bezwzględną antybohaterkę na krwawej drodze do zemsty i odkupienia.

Siedem czarnych mieczy – okrutny, brutalny epos. - Chuck Wendig, autor Star Wars: Koniec i początek.

Źródło: Rebis

Mark Brake - Teoria Teorii wielkiego podrywu

non-fiction / Teoria Wielkiego Podrywu / popularnonaukowa

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD WIELKIEGO WYBUCHU!

A co było dalej? Cyjanobakterie zaczęły produkować tlen, neandertalczycy wynaleźli narzędzia, ludzkość zbudowała piramidy i Wielki Mur Chiński. Starożytni Grecy zauważyli, że obiekty na niebie się poruszają, i nazwali je planetami. Kopernik wstrzymał słońce, Newton oberwał w głowę jabłkiem, a Einstein… co właściwie zrobił Einstein?

Uwielbiasz Teorię wielkiego podrywu, ale kiedy słyszysz o liniach Fraunhofera, spektroskopii atomowej czy dysku protoplanetarnym, czujesz się jak Penny na lekcji fizyki z Sheldonem Cooperem? Kiedy ktoś zaczyna rozmowę o ostatnim sezonie Doktora Who albo pyta, czy twoim zdaniem orkowie poradziliby sobie podczas bitwy pod Gettysburgiem, milkniesz jak Raj Koothrappali w towarzystwie kobiet? W takim razie ta książka jest dla Ciebie!

Dzięki niej dowiesz się wszystkiego, co zawsze chciałeś wiedzieć o fizyce, flagach i science fiction, ale bałbyś się o to zapytać doktora Coopera!

Źródło: Znak

Krystal Sutherland - Chemia serc

ekranizacja / młodzieżowa / miłość

Henry Page jeszcze nie był zakochany. Jest zbyt zajęty. Kończy szkołę średnią i jego energię pochłania zdobycie indeksu przyzwoitej uczelni. A poza tym wreszcie otrzymał stanowisko redaktora naczelnego szkolnej gazety! Nieliczne wolne chwile spędza z przyjaciółmi bądź przy grach komputerowych. I wtedy poznaje Grace Town - nową uczennicę, która nosi za duże męskie ubrania, podpiera się laską i skrywa pewną dramatyczną tajemnicę…

Źródło: Dolnośląskie

Bartosz Lech Grykowski - Ostatni wyrok

polski autor / kryminał / Warszawa

Podejrzane interesy, poważne nadużycia władzy i zadawnione spory w środowisku warszawskich prawników

Warszawa 2016. W toalecie sądu okręgowego w przerwie rozprawy rozwodowej Alicji i Marcela Zawistowskich zostaje znalezione ciało sędzi Anety Kowalczyk. Młody prokurator Tomasz Wilczur mający opinię karierowicza chce jak najszybciej wskazać sprawcę i zamknąć śledztwo. Dysponując skąpymi dowodami, oskarża radcę prawnego Piotra Radeckiego.

Obrony Radeckiego podejmuje się jego szef i przyjaciel Artur Wieloszewski, ale oskarżony nie ułatwia mu zadania, konsekwentnie milcząc. Kiedy wraz z rozwojem śledztwa na jaw wychodzą niejasne powiązania zamordowanej, a trop prowadzi do warszawskiego ratusza i sprawy reprywatyzacji nieruchomości, Wieloszewski musi połączyć siły z Krzysztofem Lasotą, blogerem piszącym o sprawach kryminalnych, który wykazuje spore zainteresowanie podejrzanymi interesami Zawistowskiego i nadużyciami w prokuraturze.

Dzięki nowym informacjom zdeterminowany Wieloszewski dociera do brudnych urzędniczych interesów i spraw, o których niejedna rodzina wolałaby milczeć…

Źródło: Sonia Draga

Ryk Brown - Legenda Corinair

sci-fi / część serii / zagraniczny autor

W trzecim tomie The Frontiers Saga kapitana Nathana Scotta i jego załogę czekają nowe, ekscytujące przygody oraz eksploracja nieznanych i niebezpiecznych obszarów kosmosu. Po bitwie z Ta’Akarami załoga „Aurory” wycofuje się na bezpieczną odległość, korzystając z eksperymentalnego napędu skokowego, a następnie zamierza jak najszybciej wrócić na Ziemię. Pojawiają się jednak niespodziewane przeszkody, które nie pozwalają na realizację tego planu. Okazuje się, że Nathan Scott ma imię brzmiące podobnie do imienia legendarnego bohatera, który zgodnie z przepowiednią uwolni mieszkańców planet od ciemiężących ich najeźdźców…

Źródło: Drageus