Steam z rekordową liczbą użytkowników online. Ten wynik robi wrażenie

Steam to platforma cyfrowej dystrybucji firmy Valve, której początki sięgają 2003 roku. Od tego czasu przebyła ona długą drogę i wzbogaciła się o szereg dodatkowych funkcji: m.in. rozbudowane opcje społecznościowe, przechowywanie zapisów w chmurze, rynek społeczności czy warsztat pozwalający na publikowanie i pobieranie fanowskich modyfikacji do gier. Mimo upływu lat, Steam nadal cieszy się ogromną popularnością i bije kolejne rekordy, a najnowszy z nich robi spore wrażenie.

Serwis SteamDB informuje, że 2 lutego padł rekord użytkowników aktywnych jednocześnie. Było ich aż 18,801,944. Dla porównania, wcześniejszy najwyższy wynik to 18,537,490. W tym roku jednak znacznie mniej graczy było aktywnych w grach - "zaledwie" 5,8 miliona, podczas gdy dwa lata temu było ich około 7 milionów.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!

But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago). https://t.co/D6WDHbz0B4

