Astral Chain na innych platformach? Platinum Games o szansach na port

Astral Chain było jedną z najlepiej ocenianych gier ubiegłego roku. Dzieło studia Platinum Games ma średnią ocen 87/100 w serwisie Opencritic na podstawie 98 opinii krytyków. Teraz twórcy postanowili wypowiedzieć się na temat tego, czy jest szansa na przeniesienie tej produkcji na inne platformy, tak jak Wonderful 101. Okazuje się, że decyzja nie należy do nich.

Atsushi Inaba z Platinum Games, w rozmowie z serwisem VGC przyznał, że wszystko zależy od Nintendo. To bowiem ta japońska firma ma prawa do marki.

Ostatecznie wszystko zależy od Nintendo, nie od nas. To oni posiadają prawa wydawnicze do Astral Chain, więc nie mamy nic do powiedzenia w tej kwestii. Uważamy Wonderful 101 za wyjątkowy przypadek.

Aktualnie na Kickstarterze trwa zbiórka, której celem jest ufundowanie portu Wonderful 101 na współczesne platformy - PC, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Twórcom udało się zebrać błyskawicznie całą zakładaną kwotę, teraz zaś odblokowywane są kolejne, dodatkowe cele.

Platinum Games pracuje też nad dwiema innymi grami. Są to Bayonetta 3 oraz Babylon's Fall. Twórcy przyznają też, że chcieliby stworzyć anulowane Scalebound, ale los tej produkcji jest w rękach Microsoftu.