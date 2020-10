SteelSeries Aerox 3 – ultralekka i wodoodporna myszka dla wymagających graczy

Źródło: SteelSeries

Część graczy oczekuje od swojego komputerowego gryzonia pełnego posłuszeństwa, które wiąże się m.in. ze zdolnością do błyskawicznej reakcji na najmniejsze ruchy nadgarstka. To z myślą o nich powstały myszki SteelSeries Aerox 3, które ważą tak mało, że nie będą stawiały niemal żadnego oporu podczas zabawy z najbardziej dynamicznymi tytułami.

Nowa seria ma wnieść do świata komputerowej rozrywki niezwykłą lekkość – myszki Aerox 3 ważą zaledwie 66 gramów i są to jedne z najlżejszych gamingowych gryzoni klasy premium. Aby odchudzić je do tego stopnia, podjęto decyzję o zamknięciu ich w perforowanej obudowie. Dzięki nietypowemu wykończeniu gracz może zajrzeć do wnętrza urządzenia, a podświetlenie RGB wyziera spomiędzy otworów.

Taka konstrukcja wiąże się z ważnym usprawnieniem – Aerox 3 ma certyfikat wodo- i pyłoodporności IP54, myszka przetrwa przypadkowe zachlapanie. To niezwykle ważne udogodnienie, w końcu mamy tu do czynienia z urządzeniem, do którego bardzo łatwo może dostać się ciecz.

Producent przygotował dwa modele myszki, klasyczny oraz bezprzewodowy, które różnią się od siebie m.in. zastosowanymi czujnikami. Wersja przewodowa korzysta z TrueMove Core o czułości 8500 CPI, a model bezprzewodowy z TrueMove Air o czułości maksymalnej rzędu 18000 CPI.

SteelSeries Aerox 3

Jakość czujnika optycznego to jednak nie jedyny argument przemawiający za zakupem modelu bezprzedowowego. Ta wersja Aerox 3 charakteryzuje się świetną baterią. Piętnastominutowa sesja ładowania zapewni nam 40 godzin nieprzerwanej pracy, a w pełni naładowana pozwoli przegrać do 200 godzin w trybie Bluetooth oraz do 80 godzin w trybie 2,4 GHz optymalizującym opóźnienie sygnału. Warto także zauważyć, że po odpięciu kabla waga bezprzewodowej myszki spada do 57 gramów, czyniąc ją jeszcze lżejszą i poręczniejszą.

Oba modele trafią do dystrybucji 10 listopada i kupimy je m.in. na stronie producenta. Model SteelSeries Aerox 3 wyceniono na 310 zł a model SteelSeries Aerox 3 Wireless na 500 zł.