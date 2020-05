SteelSeries pracuje nad padem dla sprzętów Apple

W sklepach nie brakuje padów projektowanych z myślą o wykorzystaniu w parze ze smartfonami. Wraz ze wzrostem znacznie branży mobilnej i upowszechnianiem się streamingowych usług gamingowych, zapotrzebowanie na sprzęty tego typu będzie rosnąć. Nic dziwnego, że firmy wyspecjalizowane w produkcji akcesoriów dla graczy interesują się tym perspektywicznym rynkiem. A wśród nich jest SteelSerier ze swoim nowym padem opracowanym z myślą o urządzeniach Apple.

Redaktorzy serwisu InsiraFicha zaprezentowali kontroler SteelSeries Nimbus+, który trafił do bazy ANATEL. Wspomniana organizacja jest odpowiednikiem amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności, a jej zadaniem jest certyfikacja urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych na brazylijski rynek. Jeśli pad zagościł w tej bazie, oznacza to, że wkrótce może pojawić się na sklepowych półkach.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy kontroler SteelSeries opracowany z myślą o urządzenia Apple, już w 2015 roku światło dzienne ujrzał model SteelSeries Nimbus (bez plusa). Jak zauważyli dziennikarze 9to5mac, jeszcze do niedawna sprzęt można było kupić za pośrednictwem amerykańskiej witryny Apple, teraz jednak figuruje przy nim informacja o tym, że wyprzedano całe zapasy magazynowe. Co może być najlepszym dowodem na to, że Nimbus+ rzeczywiście lada moment trafi na rynek.

Na pierwszy rzut oka pad nieznacznie różni się od swojego poprzednika. Wzbogacono go o dwa dodatkowe przyciski umiejscowione obok guzika Home (skrót do menu i opcji), złącza na zamocowanie uchwytu dla iPhone’a oraz guzik do sprawdzania stanu naładowania baterii. Za połączenie z zewnętrznymi urządzeniami będzie odpowiedzialny moduł Bluetooth 4.1. Na razie nie wiadomo, kiedy sprzęt może pojawić się w powszechnej dystrybucji.