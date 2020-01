Stelaż - premiera nowego słuchowiska Storytel opartego na sztuce Łukasza Orbitowskiego

1 stycznia na Storytel odbyła się premiera słuchowiska Stelaż. To tragiczna historia pewnego remontu, opowiedziana przez Wojciecha Mecwaldowskiego w najnowszym słuchowisku Storytel Original. Młode małżeństwo przeprowadza się do stolicy, kupuje wymarzone mieszkanie, znajduje ekipę remontową... i tu zaczyna się seria tragikomicznych zdarzeń. Opowieść, jak czytamy w opisie słuchowiska, "przemówi do każdego, kto kiedykolwiek robił remont, był w małżeństwie... kopał się z życiem." Cała historia rozpoczyna się od tytułowego stelaża, który miał służyć jako uchwyt do wymarzonego telewizora, a teraz jest udręką głównego bohatera.

Historię Adriana w słuchowisku Storytel Original w brawurowy sposób opowiada Wojciech Mecwaldowski, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, którego zobaczymy również w materiałach wideo promujących najnowszą produkcję Storytel. Autorem słuchowiska jest Łukasz Orbitowski, twórca scenariusza spektaklu teatralnego o tym samym tytule. Laureat Paszportu Polityki, nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Zobaczcie zwiastun produkcji: