Stellar Blade na PC w 2025 roku? Twórcy mają taki plan

Stellar Blade to trzecioosobowa gra akcji, która jak na razie dostępna jest wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Twórcy już wcześniej wspominali, że nie mieliby nic przeciwko przeniesieniu jej na PC, a teraz ujawnili kolejne informacje na ten temat. I choć trudno traktować te słowa jako konkretną zapowiedź, to wygląda na to, że szanse na port są spore i być może nie trzeba będzie na niego długo czekać.

Przedstawiciele studia wzięli udział w sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) przy okazji niedawnego podsumowania wyników finansowych. To właśnie tam wypowiedzieli się na temat rynku gier PC.

Rozważamy premierę w 2025 roku. Biorąc pod uwagę ostatnie trendy, takie jak coraz większy udział Steama w rynku gier AAA i globalny sukces Black Myth: Wukong spodziewamy się, żę wydanie PC może osiągnąć lepsze wyniki niż na konsolach.

Pomocne w podtrzymaniu zainteresowania mają być regularne działania marketingowe i aktualizacje, takie jak crossover z Nier Automata.

Wprowadzając DLC z NieR Automata i ciągle prowadząc działania marketingowe planujemy podtrzymać zainteresowanie marką do czasu rozszerzenia jej na kolejne platformy.