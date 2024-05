Twórcy Stellar Blade myślą nad sequelem i wersją PC. W planach również zupełnie nowa gra

fot. SIE

Reklama

Shift Up to południowokoreańskie studio, o którym ostatnio zrobiło się głośno także na zachodzie za sprawą udanej premiery Stellar Blade, świetnie ocenianej gry akcji, która w kwietniu pojawiła się na konsoli PlayStation 5. Twórcy w trakcie rozmowy z inwestorami ujawnili swoje plany na przyszłość, do których z pewnością przyczynił się pozytywny odbiór ich najnowszego dzieła.

Studio ma zamiar stworzyć zupełnie nową markę, która obecnie znana jest pod nazwą kodową Project Witches. Ma być to gra, która zmierza na PC, konsole i urządzenia mobilne i zaoferuje cross-play, czyli rozgrywkę międzyplatformową. Szczegóły nie zostały ujawnione, co jednak nie dziwi, biorąc pod uwagę, że premiera planowana jest najwcześniej na rok 2027. W porównaniach padły jednak takie tytuły, jak Genshin Impact czy Honkai: Star Rail. Nie można więc wykluczyć, że będzie to produkcja dostępna w modelu free to play z mikropłatnościami.

Shift Up ma rozważać także dalszy rozwój marki Stellar Blade. W planach są między innymi DLC i współprace z innymi popularnymi markami, a także port PC i kontynuacja. Również w tym przypadku zabrakło jednak detali, więc prawdopodobnie nie jest to jeszcze nic pewnego i warto podchodzić do tego z pewnym dystansem.