Stephen Amell wciąż zły za żart o Green Arrow w Peacemakerze. Wini Jamesa Gunna

Stephen Amell, który wcielał się w tytułowego superbohatera w serialu Arrow, często w wywiadach wspomina, że Warner Bros. nigdy nie doceniał produkcji z Arrowverse od stacji The CW. Nigdy też nie zostały włączone do uniwersum DC. Co więcej w 1. sezonie serialu Peacemaker, Christopher Smith grany przez Johna Cenę, miał scenę, w której naśmiewał się z Green Arrow. W najnowszym wywiadzie Amell ponownie skrytykował ten żart.

Stephen Amell o złym traktowaniu Arrowverse przez Warner Bros.

Aktor w rozmowie z Chrisem Van Vlietem wylał swoją frustrację.

To było trochę niepotrzebne. W ogóle tego k***a nie doceniłem. Okej. Powiem to wprost. Było to po prostu... między filmami a Peacemakerem jest trochę tak, że... nasz serial był traktowany jak gówno. Rozumiem, jesteśmy w The CW. Rozumiem, to telewizja.

Następnie kontynuował:

Ale rozumiem też, że kiedy ludzie myślą o najnowszej wersji DC, nie myślą o wersji reżyserskiej Snydera – myślą o Arrowverse. Przez wiele, wiele lat, byliśmy olewani, co wydawało się po prostu przesadą. Tak naprawdę nie jestem zły, ale pamiętam, że gdy to usłyszałem to pomyślałem: "Pier... tych gości", serio.

Amell dodał, że pracował tak samo ciężko jak każdy inny.

Czy wiesz, jak ciężko jest grać superbohatera bez supermocy przez 23 odcinki w roku? To naprawdę trudne i nie oczekuję za to nagrody, ale może nie srajcie na nasz serial.

Jednak aktor nie ma pretensji do Ceny, ponieważ uważa, że ten nie mógłby być milszym facetem. Dodał, że to nie jest żadna zemsta wymierzona w odtwórcę Peacemakera. Natomiast ma pretensje do twórcy i scenarzysty tego serialu HBO.

Jeśli miałbym być zły na kogokolwiek, to na Jamesa Gunna za to, że w ogóle to napisał.

Warto dodać, że Peacemaker naśmiewał się również z wielu innych superbohaterów DC jak Batman czy Aquaman. Jednak to Jason Momoa mógł pojawić się na chwilę w finale sezonu, a nie Amell, który występował w Arrow w latach 2012-2020.

