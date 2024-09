Producent o crossoverze Transformers z G.I. Joe. Szukają balansu

fot. materiały prasowe

Animacja Transformers: Początek, która zagranicą zbiera bardzo pozytywne oceny, już w piątek trafi do polskich kin. Mimo to sporo fanów czeka na nowy aktorski film ze świata Transformers, w którym ma dojść do crossovera z G.I. Joe, co zostało w pewien sposób zapowiedziane w końcówce Transformers: Przebudzenie bestii. Obecnie trwają nad tym filmem prace przedprodukcyjne.

G.I. Joe będą obecni w świecie Transformers

Serwis ScreenRant porozmawiał z producentem obu franczyzn, Lorenzo di Bonaventurą, który zdaje sobie sprawę, że jeśli chodzi o crossovery to "ludzie myślą różne rzeczy o tym, co to oznacza". Opisał tę historię jako taką, w której "Joe będą w świecie Transformers i będą w nim obecni".

Myślę, że każdy film to swego rodzaju balansowanie na granicy: "Ile tego będzie? A w tym filmie: jak bardzo możemy być zabawni? Jak poważni? Jak przekroczyć tę granicę? Jak ukryć złoczyńcę?". To wszystkie rodzaje balansowania, którymi się zajmujemy.

Następnie dodał, że data premiery filmu nie została jeszcze ustalona. Obecnie wciąż są na wczesnym etapie rozwoju, w którym próbują znaleźć równowagę pomiędzy tymi składowymi.

Po premierze filmu Transformers: Przebudzenie bestii, reżyser Steven Caple Jr. nawiązał do powiększenia świata o G.I. Joe w potencjalnym crossoverze. Stwierdził, że zdecydowanie wprowadzi on kilka postaci Joe, ale prawdopodobnie nie będzie zagłębiał się w ich prawdziwe pochodzenie.

G.I. Joe: Czas Kobry (2009) ani G.I. Joe: Odwet (2013) nie zyskały pozytywnych ocen. Następnie Paramount próbował ożywić markę za sprawą Snake Eyes. Geneza G.I.Joe (2021), które też okazało się klapą finansową. Mimo to di Bonaventura wciąż ma "wielkie plany" dla franczyzy, choć nie wiadomo czy chodzi o crossover czy kolejne produkcje.