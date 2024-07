Presja na twórcach Arrow była szalona. Wszystko zależało od sukcesu serialu

fot. IMDB.com

Mark Guggenheim był jednym z producentów wykonawczych serialu Arrow, który pracował przy pierwszym sezonie. W rozmowie z podcastem Showrunner Whisperer zdradził ciekawostkę, jaką na nich wywarto presję ze strony telewizji The CW, w której projekt miał zadebiutować.

Presja na Arrow

Okazuje się, że gdy zamówiono realizację pilota serialu, spotkał się z twórcami Peter Roth, szef Warner Bros. TV. Wówczas oznajmił im, że... od sukcesu Arrow zależy, czy telewizja The CW będzie dalej istnieć. To nazywa się presją, by dostarczyć produkt najwyższej jakości, który ma spodobać się widzom.

- Peter Roth zabrał nas na lunch i w szczegółach od razu powiedział, jaka jest rzeczywistość: Jeśli Arrow nie będzie hitem, telewizja CW przestanie istnieć. Zawsze jest presja przy tworzeniu serialu i utrzymania go na antenie, ale dołożenie do tego presji, by utrzymać całą telewizję przy życiu było czymś zupełnie innym.

Nie da się ukryć, że The CW żyło latami dzięki właśnie uniwersum Arrowverse. Gdy oglądalność spadała, a seriale były już kasowane, telewizja zaczęła znowu mieć problemy. Sprzedano ją, a nowe władze zrezygnowały z seriali fabularnych.