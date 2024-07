Stephen King broni Horyzontu Kevina Costnera. Oberwało się przy tym Marvelowi

Fot. Materiały prasowe

Kevin Costner spełnił swoje marzenie i realizuje krok po kroku wizję Horyzontu. Amerykańskiej Sagi. Mówi się, że z własnej kieszeni wyłożył mnóstwo dolarów, by móc zrealizować ten projekt. Okazało się jednak, że reakcje na niego nie są szczególnie przychylne. Krytycy mieli wiele gorzkich słów do powiedzenia na temat produkcji, którą wyreżyserował i w której gra pierwsze skrzypce. Opinie publiczności były już lepsze, ale nadal nie pełne zachwytów. Film ma ogromny budżet, a przewidywania finansowe nie wskazują, by doszło do wyrównania kosztów.

Produkcji bronił już Michael Rooker, który krytykował współczesną publiczność za to, że nie jest w stanie obejrzeć całego, długiego filmu, bo nie starcza im uwagi. Teraz do obrońców dołączył się legendarny Stephen King, który przy okazji wbił szpileczkę w produkcje Marvel Studios.

Schadenfreude to "czerpanie przyjemności z czyjegoś nieszczęścia." To idealnie opisuje wiele reakcji na temat Horyzontu Costnera, które przeczytałem. Na Boga, dlaczego ktoś miałby się cieszyć z porażki filmu, który nie jest kontynuacją lub częścią, niech nas Bóg chroni, "uniwersum Marvela"?

Horyzont. Rozdział I - opis fabuły

Horyzont. Rozdział I to epicki western, złożony z dwóch części. Przedstawia piętnastoletni okres ekspansji oraz osadnictwa na amerykańskim Zachodzie przed i po wojnie secesyjnej. Opisywany jest przez dystrybutora jako „kinowe doświadczenie, które zabierze widzów w emocjonalną podróż po kraju toczącym wojnę ze sobą”.