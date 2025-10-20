Stephen King obejrzał ten film zanim zgodził się na casting. Był zachwycony
Glen Powell zdradził, jaki film z jego udziałem obejrzał Stephen King, zanim pozwolił na obsadzenie go w nowej adaptacji Uciekiniera.
Edgar Wright wyreżyserował nową adaptację Uciekiniera od Stephena Kinga, która 14 listopada 2025 roku trafi do polskich kin. Do głównej roli wybrał Glena Powella. Okazuje się jednak, że zanim aktor mógł postawić stopę na planie zdjęciowym, oboje musieli zaczekać na oficjalne błogosławieństwo od samego pisarza.
Stephen King obejrzał ten film zanim zgodził się na casting w Uciekinierze
Hit Man to komedia z 2023 roku, w której Glen Powell zagrał główną rolę. Aktor za ten występ dostał nawet nominację do Złotego Globu. Teraz wiemy, że Stephen King przed zgodzeniem się na obsadzenie Glena Powella w Uciekinierze, obejrzał właśnie Hit Mana. Najwyraźniej podobało mu się to, co zobaczył, ponieważ dał Edgarowi Wrightowi zielone światło na ten casting.
Premiera Uciekiniera jest zaplanowana na 7 listopada 2025 roku. Film trafi do polskich kin 14 listopada 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na nową adaptację książki Stephena Kinga.
Ranking książek Stephena Kinga
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
23
paź
Q. Cząstka strachu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1976, kończy 49 lat