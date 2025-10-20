Stephen King obejrzał ten film zanim zgodził się na casting. Był zachwycony

fot. Netflix

Edgar Wright wyreżyserował nową adaptację Uciekiniera od Stephena Kinga, która 14 listopada 2025 roku trafi do polskich kin. Do głównej roli wybrał Glena Powella. Okazuje się jednak, że zanim aktor mógł postawić stopę na planie zdjęciowym, oboje musieli zaczekać na oficjalne błogosławieństwo od samego pisarza.

Stephen King obejrzał ten film zanim zgodził się na casting w Uciekinierze

Edgar zaoferował mi rolę w filmie. Zgodziłem się. Byłem gotowy zacząć pracę. Ale wtedy, później tego samego dnia, powiedział mi: „Swoją drogą, musisz zostać zaakceptowany najpierw przez Stephena Kinga. Obejrzy dzisiaj Hit Mana” – wyjawił Glen Powell podczas nowojorskiego Comic-Conu, jak donosi portal People.

Hit Man to komedia z 2023 roku, w której Glen Powell zagrał główną rolę. Aktor za ten występ dostał nawet nominację do Złotego Globu. Teraz wiemy, że Stephen King przed zgodzeniem się na obsadzenie Glena Powella w Uciekinierze, obejrzał właśnie Hit Mana. Najwyraźniej podobało mu się to, co zobaczył, ponieważ dał Edgarowi Wrightowi zielone światło na ten casting.

Musiałem czekać całą noc, aż Stephen King obejrzy Hit Mana, mając nadzieję, że rano dostanę tę rolę. To było straszne – podsumował Glen Powell.

Premiera Uciekiniera jest zaplanowana na 7 listopada 2025 roku. Film trafi do polskich kin 14 listopada 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na nową adaptację książki Stephena Kinga.

