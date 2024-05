Stephen King powraca do opowiadań. Premiera zbioru nadchodzi

Albatros

W najnowszej książce Stephen King prezentuje krótsze formy literackie charakterystyczne dla jego twórczości. Będzie to mieszanka gatunków; od klasycznych horrorów, przez kryminały, po prozę obyczajową. Razem z bohaterami zajrzymy m.in. do Derry, Castle Rock czy na Florydę.

Zbiór Im mroczniej, tym lepiej to dwanaście prawdziwych rarytasów od króla horroru: d krótkich nowel, przez dłuższe opowiadania, po minipowieści.

Im mroczniej, tym lepiej będzie możliwe do nabycia już w okolicach najbliższego weekendu w wersjach z twardą i miękką oprawą.

Im mroczniej, tym lepiej - opis i okładka książki

Źródło: Albatros

Od dreszczy zgrozy, przez dramatyczne napięcie, po łzy rozbawienia.

Wydanie w oprawie twardej z ilustracjami Sławomira Rybki idealnie oddającymi charakter każdego z utworów i zaprojektowanymi specjalnie do tej edycji książki.

Każdy z tych utworów nosi znamiona kultowego i drąży mroczną stronę życia. A niezależnie od tego, o czym Mistrz Grozy pisze – o koszmarnych snach, trywialnych lękach, amerykańskiej rzeczywistości czy spotkaniach z Obcymi – zapewnia czytelnikowi nieskończoną przyjemność czytania, wzrusza go lub wywołuje dreszcz obrzydzenia, zaskakuje albo – jak klasyczny King – przeraża."

Otwierające tom opowiadanie Dwóch utalentowanych skubańców to historia dwóch mężczyzn dorastających w małym miasteczku w stanie Maine oraz pilnie strzeżonej tajemnicy, która zmieniła ich życie na zawsze. Zły sen Danny’ego Coughlina opowiada o mężczyźnie, którego jedyną przewiną był zły sen – bardzo świadomy i realistyczny koszmar o miejscu brutalnej zbrodni. Sen, nie sen – rzecz wydaje się niezwykle podejrzana stróżom prawa, którzy tropią Danny’ego niestrudzenie, prowadząc coraz bardziej brutalne i irracjonalne śledztwo. Historia opisana w Grzechotnikach stanowi swego rodzaju kontynuację kultowej powieści Kinga o krwiożerczym psie, zatytułowanej Cujo. Pogrążony w żałobie wdowiec udaje się na Florydę, gdzie zamiast pocieszenia, otrzymuje przerażający spadek. Droga do Zajazdu Zjazd to ukłon w stronę twórczości znakomitej Flannery O’Connor. Z kolei Strzeżcie się snów inspirowane jest pisarstwem Cormaca McCarthy’ego i dedykowane temu wybitnemu, niedawno zmarłemu pisarzowi.