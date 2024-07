Stephen King mówi wprost: "Jeremy Renner to twardziel!". Chwali jego serial

fot. Paramount+

Reklama

Stephen King w długi weekend nadrabiał serial Burmistrz Kingstown i nie omieszkał się podzielić opinię na portalu X/Twitter. Okazał też szacunek wobec aktora Jeremy'ego Rennera, dla którego nowy sezon by pierwszą rolą po nieprawdopodobnym wypadku z 2023 roku.

Stephen King ocenia

Tak wypowiedział się na temat Jeremy'ego Rennera:

- Jeremy Renner jest twardzielem, którego przejechał pług śnieżny, a on wrócił na trzeci je*any sezon!

Słynny pisarz twierdzi, że nie ma pojęcia, co w sumie się dzieje w serialu Burmistrz z Kingstown, ale mu to nie przeszkadza i kocha to. Trochę przypomina mu to seriale Synowie Anarchii orz Świat gliniarzy, w których też nie miał pojęcia, co się dzieje. Uwielbia postać Bunny'ego i samochód Mike'a McLuskyego.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło 1 stycznia 2023 roku. Aktor złamał ponad 30 kości i doznał poważnych obrażeń głowy oraz klatki piersiowej po tym, jak został przygnieciony przez ważący ponad 6 ton pług śnieżny. Jeremy Renner dochodził do siebie ponad rok.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼