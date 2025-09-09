Stephen King zdradza swoje TOP 10 filmów. Klasyki, perełki i jedna komedia romantyczna

Fot. Materiały prasowe

Jakie są ulubione filmy Stephena Kinga? Lista zaczyna się od Ceny strachu z 1977 roku w reżyserii Williama Friedkina. W trakcie premiery produkcja zebrała dość negatywne recenzje i słabe wyniki w box office. Dopiero po latach widzowie zaczęli doceniać ten tytuł. Znany pisarz nie stroni jednak również od mainstreamowych i docenionych przez krytyków filmów. Wśród swoich ulubieńców wymienił chociażby Ojca chrzestnego II, który zdobył aż sześć Oscarów. Kilka osób może zaskoczyć fakt, że jeden z najsławniejszych autorów horrorów na świecie kocha Dzień świstaka z 1993 roku, czyli komedię romantyczną z Billem Murrayem i Andie MacDowell, która jest prawdziwym klasykiem gatunku.

TOP 10 filmów Stephena Kinga

To pokazuje, że TOP 10 ulubionych filmów Stephena Kinga jest bardzo różnorodne – od mniej znanych perełek, przez oscarowe produkcje, aż po komedie romantyczne. Nie powinno także dziwić, że 77-letni pisarz ma słabość do starych filmów i klasyków, które zapewne oglądał w młodości. Co ciekawe również, ponad połowa listy zawiera filmy będące adaptacjami książek.

Poniżej możecie znaleźć TOP-kę ulubionych filmów Stephena Kinga w formie galerii:

TOP 10 ulubionych filmów Stephena Kinga w formie listy, kolejność losowa:

Cena strachu (1977) Ojciec chrzestny II (1974) Dzień świstaka (1993) Ucieczka gangstera (1972) Casablanca (1942) Skarb Sierra Madre (1948) Podwójne ubezpieczenie (1944) Szczęki (1975) Ulice nędzy (1973) Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977)

Warto dodać, że Stephen King na początku wpisu zaznaczył, że tworząc listę wykluczył takie ekranizacje swoich dzieł jak: Misery, Skazani na Shawshank, Zielona mila i Stań przy mnie. Możemy się domyśleć, że te adaptacje uważa za najlepsze. Niektórych z Was może więc dziwić fakt, że pominął Lśnienie, ale to raczej nie przypadek – King słynął z pogardy dla interpretacji Stanleya Kubricka.